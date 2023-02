Biden: Russland vil aldri seire i Ukraina

NTB

President Joe Biden hyller Polen for landets støtte til Ukraina og understreker at Russland aldri vil seire i landet.

Biden sa dette under en tale til en folkemengde utenfor slottet i Polens hovedstad Warszawa tirsdag kveld, dagen etter at han overraskende besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv.

I talen anklaget han Russland for å begå avskyelige grusomheter mot Ukraina, men fastholdt at president Vladimir Putin forregnet seg da han invaderte landet, og at samholdet innad i Nato nå er sterkere enn noensinne.

– En diktator som er fast bestemt på å gjenreise et imperium, vil aldri kunne frata folk kjærligheten til frihet. Brutalitet vil aldri kunne knuse den frie viljen. Ukraina vil aldri bli en seier for Russland, aldri, sa Biden

– For ett år siden forberedte verden seg på at Kyiv ville falle. Men jeg kan fortelle at Kyiv står sterkt, at Kyiv er stolte og aller viktigst, at de er frie, sa Biden til folkemengden utenfor slottet i Warszawa.

– Putin står i dag overfor sterkere demokratier enn han forventet for ett år siden. Han trodde at han kunne knekke Nato-alliansen, men Nato er mer forent enn noensinne, sa han.

Biden avviste Kremls påstand om at vestlige land med USA i spissen nå fører krig mot Russland.

– Vesten planlegger ikke noe angrep mot Russland, sa han.