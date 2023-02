Pensjonist drept av alligator i Florida

NTB

En 85 år gammel kvinne døde av skadene etter å ha blitt angrepet av en alligator mens hun var ute og luftet hunden sin i Fort Pierce i Florida.

En skrekkslagen nabo forteller hvordan kvinnen ble dratt under vann av det tre meter lange dyret mandag.

– Jeg husker bare at hun kom opp for å få luft, og jeg ropte at hun måtte svømme mot land. Hun skrek tilbake at hun ikke klarte det fordi alligatoren hadde tatt henne, sier naboen til den lokale TV-stasjonen WPBF.

Hunden til 85-åringen overlevde alligatorangrepet, men kvinnen døde senere på sykehus av skadene hun pådro seg.

– Jeg kunne ikke gjøre noe. Jeg klarte ikke å komme meg i vannet, sier naboen, som varslet nødetatene om angrepet.

Alligatoren ble kort tid senere lokalisert og avlivet av viltvoktere. Ifølge dem veide dyret mellom 270 og 320 kilo.

Selv om det er mange alligatorer i Florida, er det sjelden at mennesker blir angrepet. Fra 1948 til 2021 har kun 26 alligatorangrep hatt dødelig utfall, ifølge Floridas fisk- og viltforvaltningskommisjon (FWC).