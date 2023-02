Russland: Mannskapet på ISS vender tilbake til Jorda i september

Et udatert russisk bilde av Den internasjonale romstasjonen (ISS).

NTB

Mannskapet på Den internasjonale romstasjonen (ISS) er først ventet tilbake i september, etter ett år i verdensrommet, opplyser Russlands romfartsorganisasjon.

De to russiske kosmonautene Dmitrij Petelin og Sergej Prokofjev og den amerikanske NASA-astronauten Frank Rubio er blitt sittende fast på ISS som følge av en ødelagt romkapsel.

De forlot Jorda 22. september i fjor i den russiske romfartøyet Sojuz MS-22, som ble skutt ut fra Kasakhstan. Planen var å returnere til Jorda 28. mars i år.

Men i desember ble romkapselen truffet av det som antas å ha vær en liten meteoroide, noe som førte til at den begynte å lekke kjølevæske. Russiske Roskosmos har derfor besluttet å sende et redningsfartøy, Sojuz MS-23, for å hente dem hjem, mens fartøyet de kom med, skal vende tilbake til Jorda uten mannskap.

I januar meldte Roskosmos at de tre skulle hentes hjem 20. februar. Tirsdag kom imidlertid en ny beskjed om at planen er endret, og at trioen først skal vende hjem i september i år.

Ifølge Roskosmos innebærer ikke utsettelsen noen helsefare for de tre, som ifølge romfartsorganisasjonen mottok nyheten på en positiv måte.

Romfart er ett av få områder der USA og Russland fortsatt samarbeider etter at Russland gikk til krig mot Ukraina for snart ett år siden.