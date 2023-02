Putin holder TV-sendt tale om krigen i Ukraina

NTB

Russlands president Vladimir Putin holder tirsdag en tale til nasjonalforsamlingen om utviklingen i Ukraina og sin vurdering av verdenssituasjonen.

Talen ble varslet for halvannen uke siden. Den holdes nøyaktig ett år etter at Russland anerkjente de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk som «uavhengige». Tre dager senere invaderte Russland nabolandet.

På forhånd er det kjent at Putin vil snakke om det russiske myndigheter fortsatt insisterer på å kalle en militær spesialoperasjon, ikke en krig. Han vil også gi sin analyse av verdenssituasjonen og redegjøre for hvordan han ser på Russlands utvikling etter at vestlige land har iverksatt omfattende sanksjoner mot landet.

Talen holdes klokka 10 norsk tid, og i salen sitter medlemmene av nasjonalforsamlingen, samt militære ledere og soldater.

– Ved en slik viktig og svært komplisert korsvei i vår utvikling og våre liv venter alle på et budskap i håp om å høre en vurdering av hva som skjer, en vurdering av den militære spesialoperasjonen, har Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttalt til den russiske statskanalen.