Neshornbestanden i Botswana redusert med en tredel på fem år

NTB

Bestanden av neshorn i Botswana er blitt redusert med en tredel på bare fem år, som følge av ulovlig jakt, fremgår det av tall fra landets regjering.

Til sammen 138 neshorn ble drept mellom 2018 og i fjor, fortalte turistminister Philda Kereng til Botswanas nasjonalforsamling mandag.

Til sammenligning viser landets statistikk at to neshorn ble drept i løpet av den foregående femårsperioden fra 2012 til 2017.

Kerengs statistikk viser at antall drap på neshorn plutselig steg til sju i 2018, før antallet nådde 30 året etter. I 2020 var det nok en gang kraftig økning, til 62 drepte neshorn, før antallet ble halvert til 33 i 2021. I fjor falt antallet til seks.

Turistministeren setter tallene i sammenheng med krypskyttere og «økt etterspørsel etter neshorn-horn på det internasjonale markedet».

I nabolandet Sør-Afrika, der det tradisjonelt har vært mye krypskytteri på neshorn, har man de siste årene sett jevn nedgang i antallet drepte dyr som følge av økt patruljering i nasjonalparkene. Dermed har krypskyttere begynt å se seg om etter neshorn andre steder.

Botswana fremlegger ingen offentlig oversikt over landets neshornbestand, men ifølge et dokument fra regjeringen til den internasjonale miljøkonvensjonen CITES i Panama i fjor, kom det fram at det anslås at landet har 285 hvite neshorn og 23 svarte neshorn.