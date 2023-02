Kina dypt bekymret over Ukraina-konflikten

Kina frykter at situasjonen i Ukraina kommer ut av kontroll og ber andre land slutte med å helle bensin på bålet. USAs president Joe Biden var mandag på besøk i Kyiv, der han blant annet la ned krans under en minneseremoni. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Kina er dypt bekymret over at konflikten i Ukraina eskaleres, sier utenriksminister Qin Gang.

Han sier at det er mulighet for at situasjonen kommer ut av kontroll.

– Kina skal samarbeide med verdenssamfunnet for å fremme dialog og konsultasjon, ta opp alle parters bekymringer og strebe etter felles sikkerhet, sa Qin i en tale om global sikkerhet tirsdag.

Med henvisning til at det 24. februar er ett år siden Russland gikk inn i Ukraina med soldater, sa utenriksministeren at Beijing skal «fortsette å fremme fredssamtaler».

– Samtidig oppfordrer vi visse land til å umiddelbart slutte med å helle bensin på bålet og til å slutte med å legge skylden på Kina, sa Qin, etter påstander fra USA om at Beijing kan komme til å sende våpen til Moskva. Påstanden er blitt avvist av Kina.

Kina, som i fjor inngikk partnerskap med Russland, har avstått fra å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.

Kinesiske myndigheter har uttalt at Beijing denne uken skal legge fram et forslag der målet er å finne en politisk løsning på Ukraina-krisen.

Qin nevnte også Kinas egne interesser i talen og sa at andre land «må slutte med å lage oppstyr ved å rope Ukraina i dag, Taiwan i morgen».

– Vi er imot enhver form for hegemoni, imot enhver utenlandsk innblanding i Kinas affærer, sa utenriksministeren.

Vestlige land frykter at Kina kan ta Taiwan med militærmakt. Kina ser på Taiwan som sitt territorium. Taiwan har vært selvstyrt og atskilt fra Kina siden 1949.