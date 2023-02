Venter russisk stormløp på ettårsdagen: – Forbereder oss på en kort krig og seier

Den ukrainske hæren avfyrer en beslaglagt russisk stridsvogn av typen T-80 mot russiske stillinger i Donetsk-regionen. – Russland mangler sannsynligvis tilstrekkelige uforpliktende reserver til å dramatisk øke omfanget eller intensiteten til offensiven denne vinteren, skriver Institute for the study of war.

Russiske styrker skal ha utvidet sin kampkapasitet fra 160 til 190 bataljoner i Donetsk. Den massive styrkeoppbyggingen tolkes som et alvorlig forvarsel.

– For flere uker siden var det rundt 160 bataljoner konsentrert der. Nå er det allerede 190. Selv om enhetene deres er svekket, er dette mye folk, sier den ukrainske lederen i Avdiivka militære og sivile administrasjon, Vitalii Barabash, til Espreso TV Channel, skriver Ukrinform.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

De siste ukene har både Nato, EU, USA og Ukraina kommet med uttalelser om at Putin allerede kan ha satt i gang en storoffensiv.

Samtidig er det blitt understreket at offensiven ennå ikke har nådd sitt klimaks, og at det er flere tegn som tyder på at styrkeoppbyggingen fortsetter for fullt.

Viktig Putin-tale og møte i russiske kamre



Russlands president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergei Shoigu og tidligere statsminister Dmitrij Medvedev under årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Les mer Lukk

21. februar skal Putin holde sin årlige tale i et felles møte for de to viktigste kamrene i den russiske nasjonalforsamlingen. I tillegg har det russiske føderasjonsrådet innkalt til et ekstraordinært møte dagen etter, 22. februar.

To dager senere, 24. februar, er det nøyaktig ett år siden Putin ga ordre om å storme Ukrainas grenser.

Det gikk som kjent ikke som presidenten forventet. I stedet for en russisk triumfferd til Kyiv, ble russerne effektivt stanset av innbitte ukrainere. Til slutt måtte russerne trekke seg tilbake via Belarus etter store tap.

I månedene som fulgte har ukrainske styrker gjenerobret en del av det tapte territoriet, men Russland kontrollerer fortsatt opptil en femtedel av Ukraina, noe som er i strid med folkeretten og fordømt av en rekke land.

– Mest sannsynlig vil de starte offensiven 24. februar

Nå venter Ukraina på store mengder tunge og avanserte våpen fra Vesten, noe som kan bidra til å presse russerne enda mer på defensiven.

Men i ventetiden prøver Putin å skaffe momentum. Våpenkappløpet mellom Europas to største land er dermed i ferd med å nå et klimaks.

– Vi forstår at de forbereder seg på noe. Mest sannsynlig vil de starte offensiven 24. februar. Etter min mening vil det være missilangrep mot regionale sentre. På frontlinjen vil de sette i gang et angrep på tvers av alle eller de fleste retninger. Derfor har de nå flyttet opp reservene, sier Vitalii Barabash, leder for Avdiivka militære og sivile administrasjon.

– Putin aksepterer veldig store dødstall og store tap

Nato-sjef Jens Stoltenberg

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har gjentatte ganger advart mot ikke å undervurdere den russiske slagkraften. Han er overbevist om at Russlands president, Vladimir Putin, ikke vil gi seg med det første, men at verden må hindre russisk seier.

– Vi ser at Putin nå sender inn tusener på tusener av soldater og aksepterer veldig store dødstall og store tap, men legger press på ukrainerne, sa Stoltenberg under en pressekonferanse.

Under sikkerhetskonferansen i München i helgen, hamret Nato-sjefen inn budskapet om å stå sammen og hindre autoritære regimer å oppnå seire.

– Krigen i Ukraina demonstrerer at dette ikke bare er en europeisk, men en global trussel. Vi vet ikke hvordan denne krigen vil ende. Det finnes ingen risikofrie alternativer. Men den største risikoen er om Putin vinner. Det vil sende en beskjed til ham og alle autoritære ledere om at de kan bruke makt for å få det som de vil, sa Stoltenberg.

– Vi forbereder oss på en kort krig og på vår seier

I et intervju med italienske Corriere della Sera og Rai TV sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at de på ingen måte er villige til å gi Russland noe i eventuell forhandlinger.

Samtidig gjør han det klart at krigen kan være over mye tidligere enn mange tror.

– Russerne har ennå ikke forstått at vi er sterkere i dag enn vi var for ett år siden, og de vil aldri lykkes med å erobre Ukraina, slik de håpet. Vi forbereder oss på en kort krig og på vår seier. Jo før det skjer, jo færre ofre vil vi ha, understreker presidenten.

Les også: Kamala Harris: – Russlands angrep er en forbrytelse mot menneskeheten

Ukrainske soldater forbereder seg på å avfyre en antitankrakett i Bakhmut i Donetsk-regionen. Les mer Lukk

– Det er ikke rom for flere kompromisser

Han minner om at konflikten med Russland ble frosset allerede i 2014 da Russland okkuperte deler av Øst-Ukraina og Krim-halvøya.

– Minsk-avtalene ga Putin tid til å forberede seg på et overraskelsesangrep i fjor, og vi vil ikke gå i samme felle igjen. Vi ser at økonomiske sanksjoner mot Moskva er til stor hjelp. Det gir oss tid og rom for selvorganisering. Etter det som skjedde 24. februar i fjor, er det ikke rom for flere kompromisser, advarer Zelenskyj.

– De er ikke så mektige som de var før. Vi er mye sterkere enn de er nå

Han mener de fleste land i Europa forstår hvilken trussel Russland representerer, og at de derfor vil samle seg bak Ukraina for å stanse Putins aggresjon så lenge som nødvendig, skriver Ukrainska Pravda

En ødelagt russisk stridsvogn, dekket av snø, står i gården til et privat hus i byen Sviatohirsk, Ukraina, søndag 12. februar 2023. Les mer Lukk

– Selvfølgelig kan de ikke gå lenger. De er ikke så mektige som de var før. Vi er mye sterkere enn de er nå. Vi vet at hvis vi taper, vil vi miste alt, det vil si hjem, barn og foreldre. Derfor er våre soldater mer motiverte. Det spiller ingen rolle for oss om det er en gammel eller ny offensiv. Vi er ikke redde for dem. Ingen er redde for dem. Alt går ikke etter deres planene, mener Zelenskyj.

– Russland mangler sannsynligvis tilstrekkelige reserver

Ifølge Institute for the study of war (ISW) er den store fasen av russiske offensive operasjoner i Luhansk Oblast allerede i gang, men nok en gang sliter russerne med interne utfordringer i forhold til utstyr, personell, strategi og kampevne.

– Russland mangler sannsynligvis tilstrekkelige uforpliktende reserver til å dramatisk øke omfanget eller intensiteten til offensiven denne vinteren. Russiske konvensjonelle bakkestyrker utplasserer og kjemper generelt i normale doktrinære formasjoner og enheter i stedet for i taktiske bataljonsgrupper eller andre ad hoc-strukturer, skriver ISW.

– Offensiven vil høyst sannsynlig kulminere



Tenketanken har også bitt seg merke i mangel på flere kritiske stridsvognenheter.

Dette analyseres som et et tydelig tegn på at det russiske militæret fortsetter å slite med å erstatte utstyr, spesielt stridsvogner, som er tapt under tidligere mislykkede offensive operasjoner.

– Den russiske offensiven vil høyst sannsynlig fortsette en stund, og kan midlertidig ta fart ettersom reservene er mobilisert, men offensiven vil høyst sannsynlig kulminere langt under sine mål, og sannsynligvis ikke oppnå operasjonelt betydelige gevinster, konkluderer ISW i sin siste oppdatering.

Video: Ukraina hevder å ha ødelagt russisk skrekkvåpen