Svensk etterretning: Påtakelig russisk trussel mot Sverige

NTB

Risikoen for svensk sikkerhet har økt, og den militære trusselen fra Russland er påtakelig, skriver den militære etterretningstjenesten Must i sin årsrapport.

Russland er militært svekket, men har fortsatt evne til å handle til sjøs og i luften, fastslår svenskene. Sikkerhetssituasjonen i Europa er den alvorligste på flere tiår og minner om den kalde krigen – men med færre spilleregler og mindre forutsigbarhet, ifølge Must.

– Dersom Russland skulle vinne krigen, vil situasjonen bli enda farligere, sier etterretningssjef Lena Hallin.

Krigen i Ukraina viser også at Russland har senket terskelen for å bruke vold og er villig til å ta svært store sjanse,

– Vi kan konstatere at den europeiske sikkerhetsordenen som vi kjente, ikke lenger eksisterer, sier Hallin til nyhetsbyrået TT.

– Uklart om offensiv har startet

Hun kan foreløpig ikke si om Russland er i gang med storoffensiven som mange venter vil komme i Ukraina rundt årsdagen for invasjonen 24 februar.

– Det gjenstår å se i de kommende ukene. Det kan være at de allerede har gjort det, men at det artet seg annerledes enn man hadde sett seg fore med tanke på de ressursene som er tilgjengelige. Det pågår harde kamper, men vi kan konstatere at det ikke er noen store endringer rundt fronten, forklarer Hallin.

Hun understreker at fortsatt vestlig militær støtte til Ukraina er svært viktig.

Tryggere på vei inn i Nato

Selv om russiske styrker er flyttet og har lidd store tap i Ukraina, mener altså Must at trusselen mot Sverige fortsatt er påtakelig. Enheter er tilgjengelige både i Østersjøen og på Kolahalvøya. Når Finland og Sverige går inn i Nato, kan det føre til ytterligere forsterkning på russisk side.

– De får en betydelig lengre grense mot Nato og kommer til å ville styrke den mer enn tidligere, sier Hallin.

Hun mener samtidig at Sverige er sikrere etter at landet formelt er invitert inn til å bli Nato-medlem, i tillegg til at flere viktige land har gitt bilaterale forsikringer om Sveriges sikkerhet.