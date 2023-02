Nye protester mot israelsk rettsreform – men Netanyahu viker ikke

NTB

Den israelske regjeringen presser på for å få gjennomført en omstridt rettsreform selv om masseprotestene fortsetter.

Tusenvis av demonstranter samlet seg mandag igjen foran nasjonalforsamlingen Knesset. Det er andre uken på rad at israelere samler seg utenfor nasjonalforsamlingen i protest mot regjeringens rettsreform.

Samtidig har det i sju lørdager på rad vært masseprotester i Tel Aviv mot regjeringen.

Men til tross for motstand fra både militæret og næringslivet, samt amerikanske oppfordringer om tilbakeholdenhet, ser statsminister Benjamin Netanyahu ut til å være fast bestemt på å gjennomføre reformen.

Han leder nå en samlingsregjering som anses å være den mest ytterliggående i Israels historie, bestående av blant annet av ytterliggående nasjonalister og ultraortodokse jødiske partier.

Kritikerne mener at reformen vil føre til at domstolenes uavhengige rolle forvitrer, og at statsministeren samler mer makt i egne hender på bekostning av domstolene.