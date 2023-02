Russere med «kald» hyllest til sine soldater i Ukraina

I byen Blagovesjtsjensk øst i Russland samlet russere sist uke seg på et torg for å vise støtte til Putins krig.

Tømte kaldt vann over seg selv ikledd badetøy i sprengkulde for å støtte de russiske soldatene i Ukraina.

Snart er det ett år siden Russland invaderte nabolandet Ukraina og brøt freden i Europa.

Det er lite som tyder på at president Vladimir Putin og resten av Kreml så for seg at krigen skulle være så lenge som den har gjort.

Russland har gått på store tap så langt i krigen, og har måttet mobilisere reservestyrker for å ha nok menn å sende.

Det har også vært flere rapporter om at de russiske styrkene er dårlig utstyrt, særlig med tanke på kulden som kommer med vinteren.

Derfor har flere russere nå vist sin støtte og solidaritet ved å helle kaldt vann over seg selv, iført badeshorts eller bikini, i den russiske sprengkulda.

Vil vise at russerne er «uovervinnelige»

I byen Blagovesjtsjensk, nær den kinesiske grensen øst i Russland, samlet russere seg i hopetall på et torg for å vise støtte til Putins krig, og vise solidaritet med de russiske styrkene som har blitt sendt i krig.

Flere hadde møtt opp i badetøy i vinterkulden, og tømte kaldt vann over seg selv.

– I dag støtter vi guttene som utfører heroiske handlinger i fedrelandets navn, sa en lokal tjensteperson ved navn Nadetsjda Bagrova, til menneskene som hadde samlet seg, ifølge den britiske avisen The Times.

– I dag skal vi støtte dem med vår heroiske handling ved å helle kaldt vann på oss selv.

Ifølge Bagrova var dette et show på hvor «uovervinnelige» og «sterke» russere er.

Minus 16 grader

BBC-journalisten Francis Scarr har delt en video av seansen på sin Twitter-konto. Denne har han tekstet på engelsk.

Det skriver Business Insider.

Her kan man se flere russere, alt fra tenåringer til pensjonister, tømme bøtter med kaldt vann over hodet.

Gjennomsnittstemperaturen i Blagovesjtsjensk i februar er minus 16 grader.