Bulgaria: Politiet har funnet enda en varebil stappfull av mennesker

NTB

Få dager etter at bulgarsk politi fant 18 døde mennesker i en lastebil, er det funnet en ny lastebil med 43 personer, alle i live.

Blant de 43 er det ti barn, opplyser politiet mandag.

Ifølge etterforskeren Natalia Nikolova ser alle ut til å være ved god helse selv om de var stuet sammen på et lite areal. Hun vil ikke oppgi hvor migrantene kommer fra.

De 52 menneskene som ble funnet i en forlatt varebil ved hovedstaden Sofia i forrige uke, var alle afghanere. 34 av dem overlevde.

Ifølge politiet hadde de tatt seg til Bulgaria via Tyrkia i håp om å ta seg til Vest-Europa. De lå skjult i et hemmelig rom under en last med tømmer med altfor lite luft, uten varme og uten tilgang til vann.

Ifølge leder for landets etterforskningsmyndigheter, Borislav Sarafov, døde de 10–12 timer før varebilen ble funnet. Han oppgir at de var presset sammen som i en hermetikkboks, og at de som døde, led en langsom og smertefull død. Trolig forsvant menneskesmuglerne fra stedet da de oppdaget at noen var døde.

– Det er en ekstraordinær menneskelig tragedie, sier han.

Fem personer er siktet i saken. De risikerer 15 års fengsel hvis de blir dømt. En sjette person, som antas å være leder for den kriminelle organisasjonen som sto bak menneskesmuglingen, er fengslet i Hellas, men det er uklart om vedkommende blir utlevert.