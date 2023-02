Krigen kan få langvarig effekt på tysk økonomi

NTB

Krigen i Ukraina har rammet tysk økonomi hardt, og effekten kommer til å vare, mener lederen for det tyske forskningsinstituttet DIW.

Instituttet har beregnet at krigen så langt har kostet tysk økonomi rundt 100 milliarder euro, eller rundt 2,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Beløpet tilsvarer 1.095 milliarder kroner etter dagens kurs, og en viktig årsak er de høye energiprisene som krigen har utløst.

– Tysk økonomi er blitt sterkere rammet av krisen fordi den var mer avhengig av russisk energi, har en høy andel energiintensiv industri og er svært avhengig av eksport og de globale forsyningskjedene, sier DIWs leder Marcel Fratzscher til Rheinische Post mandag.

Han mener også at Tysklands status som et viktig næringslivssenter kan bli påført varige skader hvis selskaper ikke trapper opp energisparetiltak og blir bedre på digital og økonomisk omstilling.

Fratzscher mener at høye energipriser vil være en klar ulempe for tysk økonomi i flere tiår framover. For å motvirke den negative effekten må både innovasjonen og produktiviteten økes, framholder han.

Han råder også regjeringen til å avvikle de omfattende subsidiene av fossil energi, som ble innført i fjor høst som svar på sterkt økende gasspriser.