Arkeologer kan ha funnet 2000 år gammel dildo

Men den kan også ha blitt brukt som et torturredskap, sier forsker.

På et tidspunkt i historien strakte Romerriket seg helt til Storbritannia.

Ved et av de romerske fortene de etterlot seg, Vindolanda i Northumberland, ble det i 1992 funnet en gjenstand i en grøft sammen med kjoletilbehør og sko, som ble tatt for å være et stoppeverktøy, og kategorisert deretter.

Nylig tok forskere ved universitet i Newcastle og University College Dublin en nærmere titt på redskapet. Det slår fast at det ikke er et stoppeverktøy, og mener utformingen på gjenstanden heller tyder på at det er en 2000 år gammel dildo.

Det skriver The Guardian.

16 centimeter lang

– Jeg må innrømme, en del av meg synes det er litt selvinnlysende at det er en penis, sier Rob Collins, seniorlektor i arkeologi ved universitetet i Newcastle.

Den penis-lignende gjenstanden er 16 centimeter lang, og var trolig enda større de den var brukt fordi treverk krymper og vrir seg.

Undersøkelser viser at det er er den eneste penisformede gjenstanden laget av tre, som ikke er tilknyttet en kropp, fra romertiden.

Det uvanlige med den er at den også er laget i naturlig størrelse, og ikke som en miniatyr. Størrelsen, og usikkerheten rundt funksjonen fascinerer arkeologene.

Tre teorier

Collins forteller at de kom opp med tre mulige teorier på hva gjenstanden kan ha blitt brukt til. Disse teoriene publiserte de i tidsskriftet Antiquity.

Lignende gjenstander har opp gjennom historien blitt brukt for å avverge ondskap. Gjenstanden funnet ved Vindolanda-fortet viste seg å ha slitte kanter, noe som indikerer at det brukt over tid.

Første teori er at gjenstanden ble brukt som et sexleketøy, men Collins tar forbehold:

– Dildoer ble ikke alltid brukt for nytelse, de kan også være redskaper for tortur, så jeg er veldig bevisst på å bruken av begrepet sexleketøy. Forhåpentligvis er det det den ble brukt til. Det er den mest spennende og fengslende muligheten, sier seniorlektoren.

Hvis dette stemmer kan det være den første romerske dildoen som er funnet av arkeologer.

En annen teori er at gjenstanden har blitt brukt som et redskap, enten innen matlaging eller for å male opp ingredienser brukt i kosmetikk eller medisin.

Et tredje alternativ er at det var ment som en del at en statue som forbipasserende tok på for hell og lykke, og beskyttelse mot ulykke.