Zelenskyj: – Dersom Kina allierer seg med Russland, blir dette en verdenskrig

NTB

I et intervju med tyske Die Welt sier Volodymyr Zelenskyj at dersom Kina går sammen med Russland, vil krigen i Ukraina være en verdenskrig.

– For oss er det viktig at Kina ikke støtter Russland i denne krigen. Jeg vil at de skal være på vår side, men for øyeblikket tror jeg ikke det er mulig, sier Zelenskyj i et intervju med Die Welt i forbindelse med at det fredag er ett år siden den russiske invasjonen av Ukraina.

– Men jeg ser en mulighet for at Kina foretar en pragmatisk vurdering av det som skjer. For dersom Kina allierer seg med Russland, blir det en verdenskrig, og jeg tror ikke Kina er klar over det, sier den ukrainske presidenten.

Han kom også med en lignende uttalelse i italienske Corriere della Sera søndag.

– Mitt håp er at regjeringen i Beijing holder seg til en pragmatisk linje, ellers risikerer vi tredje verdenskrig – det er vi alle klar over, sier Zelenskyj. Han legger til at Ukraina alltid har hatt et godt forhold til Kina, og at det er «i alles interesse å ikke forverre det».

EU følger med

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at dersom Kina leverer våpen til Russland, vil det være å krysse en grense i forholdet med EU.

Borrell fortalte mandag at han har hatt en lang samtale med Kinas toppdiplomat Wang Yi. Der skal Borrell ha bedt Kina om ikke å sende våpen til Russland.

– Jeg uttrykte vår bekymring og sa at der går grensen i vårt forhold, sa Borrell til pressen i Brussel før EUs utenriksministermøte.

– Veldig bekymret

USAs utenriksminister Antony Blinken hevdet i helgen at Kina vurderer å levere våpen til Russland.

Wang skal ha avvist at Kina har planer om å levere våpen til Russland, ifølge Borrell.

– Men vi skal være årvåkne, understreket EUs utenrikssjef.

Også utenriksministrene for Danmark og Litauen, Lars Løkke Rasmussen og Gabrielius Landsbergis, deler Blinken og Borrells uro.

– Hvis Blinken er bekymret, er jeg også bekymret. Jeg møtte ham i Washington D.C. forrige uke, og jeg er generelt bekymret for landene i verden som ikke er på riktig side av krigen, sier Rasmussen.

– Jeg er selvfølgelig veldig bekymret. Det er ett år siden det ble inngått en partnerskapsavtale mellom de to landene, og det kan inkludere våpenleveranser til Russland, sier Lansbergis.