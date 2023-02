EU-land vurderer å bygge våpenkoalisjon

EUs utenrikssjef Josep Borrell sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da sistnevnte var i Brussel for snart to uker siden.

NTB

EU-landene vurderer å gå sammen om våpenkjøp til Ukraina på samme måte som de gikk sammen om vaksinekjøp under koronakrisen.

– Vi har en forsvarsindustri som er innstilt på fredstid og ikke på krisetid. Vi har et kapasitetsproblem, sier Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

Mandag skal han og resten av EUs utenriksministre ta stilling til om EU-landene bør gå til felles innkjøp av våpen og ammunisjon til Ukraina på et møte i Brussel.

Der deltar også Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba.

«Alliance of the willing»

Forslaget ble først luftet av Estlands statsminister Kaja Kallas på EU-toppmøtet for snart to uker siden.

– Det er en god idé å bruke EU-fellesskapet, eller en «alliance of the willing», til å gjøre felles innkjøp, sier Rasmussen.

Han ser for seg at alliansen også kan inkludere USA, Canada og andre land.

– Det var også leksen vi lærte under coronakrisen, da vi sammen sørget for å få i gang vaksineproduksjonen, legger han til.

Også Sverige og Finland støtter forslaget om felles våpeninnkjøp.

– Jeg forventer at denne diskusjonen for alvor kommer i gang i EU, og det er bra at den fortsetter, sier utenriksminister Tobias Billström.

Møter Stoltenberg

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at EU-landene er innstilt på å gjøre det som trengs for å hjelpe Ukraina. Akkurat nå er det ammunisjon som haster mest, understreker han.

– Russisk artilleri fyrer av 50.000 skudd per dag. Ukraina må ha samme kapasitetsnivå, sier utenrikssjefen.

Ifølge Borrell vil det ikke bli tatt noen formelle beslutninger om våpenkjøp på dagens møte. Det vil i stedet overlates til EUs forsvarsministre, som møtes i Brussel om et par uker.

Borell forteller at han og Kuleba skal møte Nato-sjef Jens Stoltenberg tirsdag. Også der blir våpenstøtte til Ukraina tema. Deretter reiser utenrikssjefen til New York for å delta på et FN-møte i anledning årsdagen for Russlands invasjon.