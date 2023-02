Skuddveksling etter at Afghanistan stengte grenseovergang til Pakistan

NTB

Afghanske og pakistanske grensevakter havnet i en skuddveksling etter at Afghanistan stengte landets viktigste grenseovergang til Pakistan.

Grenseovergangen Torkham ligger midt mellom Kabul og Islamabad. Søndag kveld ble den stengt etter at det i lengre tid er blitt et stadig mer tilspisset forhold mellom Afghanistans Taliban-regime og den pakistanske regjeringen.

Den konkrete årsaken til at grensen ble stengt var at pakistanske myndigheter nektet innreise til en person som skulle følge en pasient over grensen.

Pakistan anklager Taliban for å gi den pakistanske Taliban-bevegelsen en trygg havn som brukes til å planlegge angrep på pakistansk jord.

Det har vært flere tilfeller av skuddvekslinger langs den fjellrike grensen, som ingen afghansk regjering noensinne har anerkjent.