Australsk turist drept av hai i Ny-Caledonia

NTB

En australsk turist døde etter å ha blitt angrepet av en hai ved en strand i Ny-Caledonias hovedstad Nouméa.

Mannen svømte rundt 150 meter fra land ved den travle stranden i bukta L'Anse Vata da han ble angrepet og bitt flere ganger søndag, melder en lokal kringkaster. Det er ikke kjent hva slags haiart det er snakk om.

To personer på vannscooter hentet mannen inn til land, men skadene han var påført var for alvorlige til at det var mulig å gjenopplive den australske mannen.

Ordfører Sonia Lagarde stengte alle strendene i og rundet Nouméa – hovedstaden i det franske stillehavsterritoriet – inntil videre. Droner ble satt inn i søket etter haien.

Ny-Caledonia ligger rundt 1.200 kilometer øst for Australia.