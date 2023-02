Tyrkia varsler flere Nato-samtaler med Sverige og Finland

NTB

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu varsler at det skal holdes flere møter med Sverige og Finland om landenes Nato-søknader.

– Vi er selvfølgelig klare for å gjøre det. Det er en god beskjed vi ønsker velkommen fra Tyrkia, sier Sveriges utenriksminister Tobias Billström, som mandag deltar på EUs utenriksministermøte i Brussel.

Det var på en pressekonferanse med USAs utenriksminister Antony Blinken tidligere mandag at Cavusoglu sa at Tyrkia er klare for flere møter med Sverige og Finland. Men han sa også at flere Nato-land må overbevise Sverige om å iverksette flere tiltak.

Billström opplyser også at giverkonferansen for Tyrkia som Sverige har tatt initiativ til, skal arrangeres i Brussel 16. mars. Initiativet er blitt godt mottatt i Tyrkia, ifølge den svenske utenriksministeren.

Billström forteller at den svenske regjeringen om kort tid kommer til å levere en såkalt tilslutningsproposisjon til Riksdagen, som må godkjennes av de folkevalgte for at Sverige skal kunne tre inn i Nato. Det samme gjorde Finland nylig.

– Det var det som var målsettingen for den svenske og den finske regjeringen, at vi skulle ligge nærme hverandre så langt det er mulig, sier Billström.