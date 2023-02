Blinken: Biden-administrasjonen støtter salg av F-16-fly til Tyrkia

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at Biden-administrasjonen støtter at Tyrkia får kjøpe F16-kampfly og jobber med å få klarsignal fra Kongressen.

Uttalelsen ble gitt da Blinken holdt pressekonferanse med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu i Ankara mandag.

Ifølge Cavulsoglu er det imidlertid ikke mulig for Tyrkia å kjøpe amerikanske kampfly hvis USA stiller betingelser for kjøpet. Han uttrykte samtidig håp om at spørsmålet kan løses hvis Biden-administrasjonen opprettholder sin besluttsomhet.

USAs president Joe Biden sa allerede i sommer at han mener USA bør gå videre med det forsinkede salget av kampfly til Tyrkia, men han understreket at handelen må godkjennes av Kongressen.

Forhandlingene har pågått i flere år. Kjøpet av F16-fly skal være en kompensasjon for at landet ikke lenger får kjøpe modellen F35 etter at landet i 2019 trosset amerikanske protester og gikk til anskaffelse av et russisk luftforsvarssystem.

Forhandlingskort?

Tyrkia har presset på for enten å få kjøpe nye F-16-jagerfly eller fornye landets nåværende flyflåte. Salget har vært pekt ut som en mulig løsning på konflikten mellom Tyrkia, Sverige og Finland.

Ifølge Blinken er USA en sterk tilhenger av at de to nordiske landene skal bli Nato-medlemmer så fort som mulig. Han understreket også at dette ikke er et bilateralt spørsmål som kun omfatter forholdet mellom Tyrkia og de to landene.

I helgen ble det klart at Tyrkia sier ja til Finland, samtidig som tyrkerne krever mer av Sverige for å si ja til svensk medlemskap.

– Bedre forhold til Hellas

Under pressekonferansen sa Blinken også at USA setter pris på at Tyrkia har tatt positive steg for å forbedre forholdet til Hellas.

Han sa også at USA kommer til å støtte Tyrkia «så lenge det trengs» etter jordskjelvene som rammet landet for to uker siden, og han roste Tyrkia for å ha uttrykt klar støtte til Ukrainas suverenitet, noe han mener har vært ytterst viktig.

– USA og Tyrkia er ikke enige i alle saker, men det er et partnerskap som har klart seg gjennom utfordringer, sa Blinken.