Russisk vernepliktig i avskjedsbrev: – Jeg kan ikke leve med dette lenger

«Hvis du leser dette, betyr det at jeg ikke lenger er i live. I går ble jeg registrert i gruppen som skulle sendes til Ukraina", skriver Sergej Gridin i sin siste hilsen. Medsoldater rakk å ta foto av brevet før det ble oppdaget og destruert av befalet. (Foto: Telegram)

Da Sergej Gridin (20) fikk beskjed om at han skulle sendes til fronten i Ukraina, tok han et valg som kostet ham livet.

I det strengt kontrollerte og autoritære Russland er det nesten umulig å komme med kritiske bemerkninger mot krigføringen i Ukraina.

President Vladimir Putin, som nærmest har sikret seg diktatorisk makt, har underskrevet flere nye lover som gjør det straffbart å uttale seg på tvers av Kremls propaganda.

Nektet å dø for Putin



Enda verre er det dersom vernepliktige eller mobiliserte våger å opponere eller nekter å gripe til våpen. Da risikerer man mishandling av sine overordnede, straff og i verste fall døden.

20-åringen var bare tre måneder i gang med sin verneplikt da han forsto at han var i ferd med å bli en del av et system som ville sende ham i døden for fedrelandet.

Mishandlet av beruset befal



Sergeis plan var å fullføre militærtjenesten så raskt som mulig, for deretter å vende hjem til Petjora i den russiske delrepublikken Komi og jobbe som sjømann.

Men allerede etter få måneder som innrullert soldat i Putins drapsmaskin, ble det klart at verneplikten raskt ville gå over i reell krigføring på fremmed jord.

Da den ferske rekrutten ga uttrykk for sin skepsis til å bli sendt til fronten, skal trakasseringen fra det russiske befalet ha startet. Mishandlingen skal både ha vært verbal og fysisk. Han beskriver også utbredt alkoholmisbruk blant befalet.

Sergej Gridin forsto raskt at han ikke hadde noe valg, og at han i likhet med sine unge medsoldater var i ferd med å forberedes til blodige kamper i Ukraina.

«Hvis du leser dette, betyr det at jeg ikke lenger er i live»

– Jeg kan ikke leve med dette lenger. Jeg vil ikke lenger ta imot ordre fra befal som bare sprer frykt og ondskap rundt seg. Du klarte ikke å bryte meg ned. Derfor har jeg bestemt meg for å dø her i mitt hjemland, uten andres blod på hendene, skrivr Sergej Gridin (20) i sitt avskjedsbrev. (Foto: Telegram) Les mer Lukk

I avskjedsbrevet, som senere ble funnet av medsoldater, fotografert, og deretter spredt på sosiale medier, skriver den 20 år gamle soldaten:

«Hvis du leser dette, betyr det at jeg ikke lenger er i live. I går ble jeg registrert i gruppen som skulle sendes til Ukraina. Så langt har ingen i vårt kompani returnert derfra... Naiv som jeg er, henvendte jeg meg til troppsjefen og ba om å få bli i regimentet, så nå blir jeg mishandlet av ham og hans sersjanter».

Brevet er gjengitt av Meduza og flere internasjonale medier. Det forteller historien om en desperat ung mann som ikke vil dø i Putins brutale angrepskrig.

«Jeg har bestemt meg for å dø her i mitt hjemland»

«Jeg kan ikke leve med dette lenger. Jeg vil ikke lenger ta imot ordre fra befal som bare sprer frykt og ondskap rundt seg. Du klarte ikke å bryte meg ned. Derfor har jeg bestemt meg for å dø her i mitt hjemland, uten andres blod på hendene. Jeg skulle gjerne sett at de som driver en person til å begå selvmord ble satt i fengsel, men det er ikke slik det fungerer i Russland. Jeg hater deg!», skriver Sergey Gridin i sin avskjedshilsen til det russiske militæret.

Da Sergejs kropp ble sendt hjem til familien, skal den ha hatt preg av mishandling, forteller søsteren Valerija Gridin til avisen Sibir Realii.

