Zelenskyj: – Viktig å forsvare Bakhmut, men ikke til enhver pris

NTB

President Volodymyr Zelenskyj sier at ukrainske soldater fortsatt vil forsvare byen Bakhmut i Donetsk, men erkjenner også at kampen koster svært mange liv.

– Det er viktig for oss å forsvare den, men ikke til enhver pris, og ikke slik at alle dør, sier han i et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera søndag.

Slaget om Bakhmut, en mellomstor by som før krigen hadde 70.000 innbyggere, har pågått i månedsvis og regnes som det blodigste slaget hittil i Ukraina. Et ukjent antall soldater er blitt drept, mens frontlinjene har ligget nesten fast og byen er blitt lagt i ruiner i de russiske angrepene.

Noen mener at byen først og fremst har en symbolsk verdi, mens andre påpeker at russerne kan bruke den som utgangspunkt for å ta kontroll over flere byer.

– Macron kaster bort tiden

I intervjuet sier Zelenskyj også at Frankrikes president Emmanuel Macron kaster bort tiden sin ved å oppmuntre til dialog med Russland.

– Jeg har konkludert med at vi ikke greier å endre en russiske holdningen. Hvis de har bestemt seg for å isolere seg i drømmen om å gjenoppbygge det gamle Sovjet-riket, så kan vi ikke gjøre noe med det, sier Zelenskyj.

Vil ikke «knuse» Russland

I et intervju fredag sa Macron til avisen Le Journal du Dimanche at han vil at Russland blir «slått», men ikke at landet blir «knust».

– Det vil være en nytteløs dialog. Faktisk kaster Macron bort tiden sin, sier Zelenskyj til avisen.

Macron har fått kritikk fra noen Nato-allierte for å ha kommet med blandede signaler om Frankrikes ståsted i krigen mellom Ukraina og Russland.