Minst 19 døde i jordskred og oversvømmelser i Brasil

NTB

Minst 19 personer er døde i oversvømmelser og jordskred utløst av kraftig regn i den brasilianske delstaten São Paulo.

I tillegg har 228 personer mistet boligene sine, mens 338 er blitt evakuert, står det i en uttalelse fra delstatsmyndighetene natt til mandag norsk tid.

I løpet av én dag ble det målt over 600 millimeter regn i regionen, noe som er blant de største nedbørsmengdene som er registrert noen gang i landet i løpet av én dag, ifølge delstatsmyndighetene.

I kommunen Bertioga ble det målt 687 millimeter nedbør.

Brasiliansk TV har vist hus der kun takene er synlig og hvor beboerne bruker små båter for å kunne ta med seg eiendeler og for å hjelpe folk til å komme seg unna vannmassene.

Dødstallet kan fortsatt stige. Ordfører Felipe Augusto i kommunen São Sebastião sier redningsmannskap ikke kommer seg fram til flere steder. Han kaller situasjonen kaotisk. Delstatens guvernør Tarisio de Freitas har bedt om hjelp fra hæren, som skal sende to fly og redningsmannskap til området.

Uværets herjinger har ført til at kommunene Bertioga og São Sebastião har avlyst årets karneval. Denne kyststrekningen av delstaten er et populært reisemål under karnevalet for velstående turister som foretrekker å holde seg unna de store gatefestene i storbyene.