Eksperter: Xi-besøk til Russland vil ikke kjøle ned konflikten

Svensk ekspert mener Bidens reaksjon på spionballongen presser Xi nærmere Putin.

Nylig kunngjorde den russiske utenriksdepartementet at Kinas leder Xi Jinping forventes å besøke Moskva og Russlands president Vladimir Putin til våren.

«Gjennom felles innsats i det kommende året vil Russland og Kina være i stand til å styrke og fremme bilaterale mellomstatlige bånd», kunngjorde departementet.

Gitt spenningen mellom Kina og USA etter spionballong-hendelsen, mener svenske eksperter Kina burde avlyse besøket.

– Følsomt

Etter at USA for to uker siden skjøt ned det de hevder er en kinesisk spionballong, har forholdet mellom de to stormaktene vært kjølig.

Kina har hele tiden hevdet det er en værballong på avveie.

Jan Hallenberg, forskningsleder ved Institutt for utenrikspolitikk i Sverige er skeptisk til at Xi nå skal besøke Putin:

– Det er potensielt veldig følsomt med et slikt besøk, gitt det dårlige forholdet mellom USA og Kina. Hvis Xi Jinping ønsker å redusere spenningen med USA, burde han ha avstått fra – eller i det minste utsatt – et slikt besøk, sier han til svenske Expressen.

Patrik Oksanen, sikkerhetspolitisk ekspert ved tenketanken Frivärld og medlem av Royal Academy of Military Sciences spør seg om Kina egentlig er interessert i å kjøle ned konflikten med USA og Vesten, eller ikke. Xi Jinping på besøk i Russland vil ikke ha en nedkjølende effekt, legger han til.

Ekspert: Biden presser Xi nærmere Putin

Oksanen presiserer at kinesiske myndigheter på sin side fortsatt ikke har bekreftet besøket.

– Men uansett om besøket skjer eller ikke, er Kina viktig for Russland, og Kina ønsker heller ikke å se Russland falle fra hverandre. De er forent i sin interesse for å presse demokratiene tilbake og gjenopprette imperiene deres, sier han til Expressen.

Kristian Gerner, forfatter og professor i historie ved Lunds universitet, med spesialisering i Øst- og Sentral-Europa tror Putin nå håper på kinesisk bistand i en eller annen form, for å kunne fortsette krigen i Ukraina.

Han tror også at Bidens reaksjon på spionballongen kan ha presset Kina nærmere Russland.