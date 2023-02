Prins Andrew fikk ingen bursdagshilsen fra Buckingham Palace

NTB

Det britiske kongehuset unnlot å sende kong Charles lillebror, prins Andrew, en bursdagshilsen på Twitter også i år.

Den britiske kongefamiliens offisielle Twitter-konto bar ingen tegn søndag av at den skandalerammede prinsen fylte 63 år.

Det er andre år på rad at verken palasset eller den britiske regjeringen ønsker prins Andrew gratulerer med dagen.

Tvert imot måtte Andrew ta til takke med en lang artikkel i tabloidavisen The Sun som antydet at han kunne miste Royal Lodge, et herskapshus på eiendommen til Windsor Castle, som han bor i sammen med sin tidligere kone Sarah hertuginnen av York.

I tillegg sies det at storebror Charles vil stramme inn i kongehusets pengebruk og kutte i Andrews lommepenger, et årlig tilskudd på 249.000 pund tildelt av hans mor dronning Elizabeth II. Dersom det skjer må Andrew ta til takke med den magre pensjonen han fikk opptjent under sin tjeneste i den kongelige marinen.

Prins Andrews fall fra oven har skjedd som følge av sexanklager mot ham fra Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til Jeffrey Epstein. Hans koblinger til Epstein er grunnen til at Andrew er fratatt alle sine ærestitler og kongelige plikter.