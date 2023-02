Over 41.000 funnet døde i ruinene i Tyrkia

NTB

Dødstallet fra jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har passert 46.000. Av dem er over 41.000 mennesker funnet døde i Tyrkia, ifølge tyrkiske myndigheter.

Tyrkias krisehåndteringsbyrå AFAD opplyser søndag kveld at 41.020 mennesker er funnet døde i ruinene etter jordskjelvene i Tyrkia. Det er en økning på over 350 fra lørdag.

Oppdateringen kommer samme dag som Tyrkia stanser redningsarbeidet etter overlevende i alle provinser, bortsett fra i de to som ble hardest rammet av jordskjelvene.

Over 1,2 millioner mennesker antas å være evakuert fra det sørøstlige Tyrkia på grunn av jordskjelvtragedien, og over 1 million bor for tiden i midlertidige tilfluktsrom eller husly, opplyser byrået.

Over 46.000 mennesker er så langt bekreftet omkommet i de to landene. Nordvest i Syria har myndighetene og FN rapportert om til sammen over 5.800 døde, men dette tallet er ikke oppdatert på flere dager.