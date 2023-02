Sveriges statsminister advarer mot at Finland blir med i Nato uten Sverige

Sveriges statsminister Ulf Kristersson advarer mot at Finland blir Nato-medlem uten Sverige. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

NTB

Sveriges statsminister Ulf Kristersson advarer mot at Finland går inn i forsvarsalliansen Nato før dem. Han mener det vil gjøre militært samarbeid vanskelig.

– Det nære militære samarbeidet Sverige og Finland har hatt før et Nato-medlemskap blir komplisert dersom medlemskapet vårt blir delt, sier Kristersson til den britiske avisen Financial Times.

– Vi har kapasiteter i vår del av verden som alle Nato-land vil dra nytte av, inkludert Tyrkia, legger han til.

Finlands statsminister Sanna Marin uttrykte under sikkerhetskonferansen i München i helgen at hun også håpet Finland og Sverige kunne gå inn i Nato sammen.

– Vi har gitt klar beskjed om at vi ønsker å bli med i Nato samtidig. Det er i Natos interesse, sa Marin.

Tyrkia, som lenge har stukket kjepper i hjulene for Sveriges Nato-drømmer, har ifølge Finland meddelt at finnene innfrir Nato-kravene. Tyrkia har selv antydet at de kun vil ratifisere Finlands søknad.

Finlands president Sauli Niinistö sa fredag at landet går inn i Nato uten Sverige dersom Tyrkia godkjenner dem.