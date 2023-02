Brasiliansk by avlyser karneval som følge av jordskred

En sambadanser under årets karnevalsparade i São Paulo. To byer i delstaten har avlyst årets festival som følge av en jordskredkatastrofe. Foto: Andre Penner / AP / NTB

NTB

Den brasilianske byen São Sebastião avlyser årets karneval som følge av et dødelig jordskred forårsaket av kraftig regn. En sjuåring er blant de døde.

Den sju år gamle jenta ble funnet død i et jordskred i byen Ubatuba, nord for storbyen São Paulo, som er Brasils og Sør-Amerikas største by.

Ifølge ordfører i nabobyen São Sebastião, Felipe Augosto, er flere mennesker fremdeles fanget i ruinene av sine ødelagte hjem og det fryktes at flere er døde.

– Våre redningsmannskaper klarer ikke komme til flere steder. Det er en kaotisk situasjon, sier Augusto.

Det kraftige regnværet har satt en demper på den verdenskjente karneval-festivalen som finner sted i disse dager. Både São Sebastião og byen Bertioga, som begge ligger i delstaten São Paulo, har avlyst årets feiring som følge av katastrofen.

Den nordlige kysten av delstaten er under karnevalet et populært reisemål for velstående turister som foretrekker å holde seg unna de største gatefestene i storbyene.

Hele São Paulo-regionen er rammet av det kraftige regnværet. I løpet av én dag kom det over 600 millimeter regn, noe som er ny rekord i Brasil.

I tillegg til gjørmeskred har regnværet ført til oversvømmelser og stengte veier. En vei som forbinder havnebyen Santos til storbyen Rio de Janeiro, er totalt blokkert av jordskred og flomvann, ifølge lokale myndigheter.