Blinken reiser til Tyrkia – Nato-søknader og jordskjelv-hjelp på programmet

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken drar søndag til Tyrkia. Han skal blant annet besøke jordskjelvrammede områder på grensen til Syria.

– Han skal med egne øyne se den amerikanske innsatsen for å hjelpe tyrkiske myndigheter, opplyser amerikansk UD.

På programmet står også Nato-søknadene til Sverige og Finland, samt Ukraina-krigen, har Tyrkias utenriksminister Mevlüt Cavuşoğlu fortalt.

De to utenriksministerne skal ha samtaler i Ankara mandag.

Tyrkia opplyste lørdag at Finland har oppfylt kravene for at de skal kunne godkjenne medlemskapet.