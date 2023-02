Omfattende dataangrep mot en rekke nettsteder og IT-tjenester i Sverige

NTB

Hackergruppen Anonyomus Sudan hevder å ha gjennomført et stort cyberangrep mot flere svenske nettsteder søndag. Beredskapsmyndigheten i Sverige sier angrepet treffer bredt.

Ifølge avisen Expressen er det akkurat nå problemer med blant annet Bank-id, e-legitimasjon, Klarna og Vattenfall.

– Hackerangrepet rammer svensk infrastruktur bredt. Våre eksperter jobber med å håndtere hendelsen, og vi hjelper de som er mest berørt, sier pressekontakt Emelie Ruud i det svenske direktoratet for samfunnsvern og beredskap (MSB) til Aftonbladet.

MSB har imidlertid ikke sett at angrepene har hatt noen alvorlig konsekvenser. Ruud kan ikke si noe om hvem som står bak angrepene eller hvem som er rammet, men forteller at det er flere angrep.

Vil angripe 40 selskaper og organisasjoner

Ifølge Expressen har Anonyomus Sudan angrepet flere mål i Sverige tidligere, blant annet SAS og SVT tidligere denne uken.

Aftonbladet skriver at gruppen nylig advarte om at de vil utføre et angrep mot flere samfunnsviktige virksomheter og myndigheter søndag.

På Telegram skriver gruppen at de vil gjennomføre angrep mot rundt 40 selskaper og organisasjoner, og at de vil fortsette til tirsdag.

– Fungere som den skal

Flere av nettstedene gruppen hevder å ha angrepet, ser imidlertid ut til å fungere som normalt, skriver nyhetsbyrået TT.

– Angrepet er mot våre hjemmesider, ikke mot Bank-id-tjenesten. Den fungere akkurat som den skal, og nettsiden vår er ikke nede, sier Charlotte Pataky, pressekontakt i Bank-id.

Flere svenske sykehus, medier og universiteter har vært utsatt for dataangrep den siste tiden. Ifølge Aftonbladet skyldes cyberangrepene de nylige koranbrenningene i Sverige, og Russland pekes ut som ansvarlig for angrepet.