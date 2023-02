Orbán vil fortsatt drive handel med Russland

Ungarns statsminister Viktor Orbán sier han fortsatt vil drive handel med Russland og anklager EU og Nato for å ønske å holde Ukraina-krigen i gang. Foto: Denes Erdos / AP / NTB

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban lovet lørdag å opprettholde det økonomiske forholdet til Russland og oppfordret flere europeiske land til å gjøre det samme.

– Vi vil beholde vårt økonomiske forhold til Russland, og dette er det vi foreslår til våre allierte også, sa Orbán i sin årlige tale om rikets tilstand lørdag.

– Den ungarske regjeringen anser ikke tanken om at Russland er en trussel mot sikkerheten til Ungarn eller Europa som realistisk, la han til.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Nato og EU er for krigen

Tvert imot, mener Orbán, er Europa «på nippet til å drive ut i krig».

– Faktisk er det (Europa, red.anm.) allerede i en indirekte krig med Russland, sa statsministeren.

– Vi har bare ett valg igjen: å ikke blande oss inn i krigen. Dette blir ikke lett som et medlem av Nato og EU, for der er alle andre for krigen, hevdet Orbán.

Siden Russland invaderte Ukraina for rundt ett år siden, har Orbán avstått fra å ta tydelig stilling til krigen. Han har fordømt russisk aggresjon, men nektet å kritisere Russlands president Vladimir Putin ved navn.

Putin-alliert

Orbán, som hadde tette bånd til Putin før krigen, har også nektet å sende våpen til Ukraina sammen med andre EU-land. I stedet har han bedt om en umiddelbar våpenhvile og fredsforhandlinger.

Han har gitt EUs sanksjoner mot Russland skylda for den skyhøye inflasjonen i landet. Prisveksten nådde en topp for hele unionen da den var på nesten 26 prosent i Ungarn i januar.

Orbán har siden han tiltrådte i 2010 flere ganger havnet i klinsj med EU. Unionen holder nå tilbake store midler på grunn av misnøye med landets innsats mot korrupsjon og mislighold av EU-midler.