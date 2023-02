Nord-Korea: Rakettoppskyting var advarsel til USA og Sør-Korea

NTB

Nord-Korea skjøt lørdag opp en interkontinental ballistisk rakett (ICBM), angivelig på kort varsel. Testen er ment å være en advarsel til USA og Sør-Korea

Nord-Koreas leder Kim Jong-un beordret den «plutselige oppskytingsøvelsen» klokka 8 lørdag, og en Hwasong-15-rakett – et våpen som landet først testet i 2017 – ble avfyrt fra Pyongyang samme ettermiddag, skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Regimet i landet hyller testen, landets første på sju uker, og sier at den viser «den faktiske krigsevnen til ICBM-enhetene som er klare for mobile og kraftige motangrep». ifølge KCNA.

Oppskytingen er «ekte bevis» på landets evne til å gjennomføre dødelige atommotangrep mot fiendtlige styrker», heter det videre.

Kan muligens nå USA

Raketten fløy rundt 900 kilometer og nådde en maksimumshøyde på 5.700 kilometer i løpet av den drøye timen den var i lufta, ifølge det sørkoreanske og det japanske forsvaret. Den landet i Japans økonomiske sone til havs.

Raketten ble avfyrt i høy vinkel, tilsynelatende for å unngå å nå nabolandenes territorier.

Oppskytingen ligner dermed på prøveskytingen av den nordkoreanske raketten Hwasong-17 i november. Den gang sa eksperter at Pyongyang hadde vist at raketten med en annen bane kan være i stand til å nå det amerikanske fastlandet.

Skjer før militærøvelse

USA fordømmer sterkt oppskytingen

– Denne oppskytingen øker unødvendig spenningen og fører til en risiko for at sikkerhetssituasjonen i regionen destabiliseres, sier Det hvite hus.

Hendelsen skjer i forkant av en felles taktikkøvelse USA og Sør-Korea skal ha i Washington neste uke. Der skal de diskutere hvordan de skal reagere dersom Nord-Korea bruker atomvåpen.

Nord-Korea truet fredag med motreaksjoner på sørkoreanske militærøvelser. Tidligere i uka kalte Sør-Korea igjen Nord-Korea for «vår fiende» i forsvarsrapporten som landets regjering offentliggjør annethvert år.

Spenningen på Koreahalvøya økte betydelig i 2022, med nesten månedlige rakettoppskytninger fra Nord-Korea. Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol har siden han tiltrådte som president i mai i fjor, lovet en strengere linje mot nordkoreanerne.

I tillegg har han jobbet for å styrke det militære samarbeidet med USA.

Ytterligere provokasjoner?

Søndag sa Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong at disse handlingene gjør situasjonen «ytterligere farlig hvert øyeblikk, de ødelegger stabiliteten i regionen».

– Jeg advarer om at vi vil se på hver eneste av fiendens bevegelser og gjøre tilsvarende og svært kraftige og overveldende mottiltak til hver eneste fiendtlige handling mot oss, la hun til.

Dette tyder på at alvorlige provokasjoner er i vente fra nordkoreansk hold, sier professor Park Won-gon ved Ewha-universitetet i Seoul til AFP.

– Det som er annerledes fra 2022, er at berettigelsen deres i fjor var at oppskytingene var del av deres militære femårsplan. Nå gjør det de klart at de vil svare USA og Sør-Korea, sier Park.

Han sa at den opptrappede aggresjonen også kan bety at situasjonen innad i landet er forverret. Sørkoreanske tjenestepersoner advarte nylig om at landet kan stå overfor alvorlig matmangel etter årevis med isolasjon under pandemien.

– Nord-Korea har alltid en kompromissløs tilnærming og skaper eksterne kriser som del av sin taktikk med å skape beleiringsmentalitet for å komme seg gjennom interne problemer, sier han.