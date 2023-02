Blinken sa til Wang at ballonghendelsen aldri må gjentas

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte Kinas toppdiplomat Wang Yi i München lørdag. De to diskuterte ballongnedskyting og Ukraina-krigen. Foto: Petr David Josek / Pool via AP / NTB

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken har advart Kina om at hendelsen der en påstått kinesisk spionballong fløy over amerikansk territorium, aldri må gjentas.

Blinken møtte lørdag kveld Kinas toppdiplomat Wang Yi i München, til de første samtalene på høyt nivå siden ballong-nedskytingen.

I samtalene advarte Blinken dessuten Wang om «følgene og konsekvensene dersom Kina gir materiell støtte til Russland», sier utenriksdepartementets talsperson Ned Price.

Wang beklaget i møtet ikke ballonghendelsen, og Blinken avviste at USA overreagerte, melder NBC.

Strenge uttalelser

Price sier at Blinken gjorde det klart at hendelsen var en «uakseptabel krenkelse av USAs suverenitet og et brudd på folkeretten», en «uansvarlig handling som aldri må skje igjen».

Fra kinesisk hold heter det at Blinken fikk tydelig beskjed om at ballonghendelsen har gjort skade på forholdet mellom de to landene, skriver AFP.

Wang «oppfordret den amerikanske parten til å endre kurs og erkjenne og reparere skaden som den overdrevne voldsbruken gjorde på forholdet mellom Kina og USA», melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Utsatte besøk

Blinken skulle egentlig reist til Kina i starten av februar, som første amerikanske utenriksminister siden 2018.

Besøket ble imidlertid utsatt i siste liten etter at amerikanerne oppdaget en kinesisk ballong i amerikansk luftrom. USA mener det var en spionballong, og et amerikansk jagerfly skjøt 4. februar ned ballongen utenfor kysten av South Carolina.

Kina avviser dette og fastholder at det var snakk om en værballong på avveie. Wang beskrev lørdag USAs håndtering av hendelsen som absurd og hysterisk.

– Vi sa klart fra at ballongen var sivil og hadde begrenset med styring. Vi ba USA håndtere dette rolig og profesjonelt. Dessverre gjorde ikke USA dette, sa Wang fra talerstolen på sikkerhetskonferansen i München lørdag.