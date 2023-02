Titusenvis demonstrerte mot Netanyahus planer i Israel

Mange demonstranter bar også lørdag på det israelske flagget da de protesterte mot koalisjonsregjeringens planer. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 100.000 mennesker møtte fram da israelere demonstrerte for sjuende lørdag på rad mot regjeringens planer for rettsreform, opplyser arrangørene.