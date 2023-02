Macron vil at Russland skal tape, men ikke knuses

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk besøk av Frankrikes president Emmanuel Macron i Kyiv i fjor sommer. Foto: Ludovic Marin, Pool via AP / AP / NTB

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han ønsker at Russland skal lide nederlag i krigen i Ukraina, men han vil ikke at Russland skal bli «knust».

– Jeg ønsker at Russland skal tape i Ukraina, og jeg ønsker at Ukraina skal være i stand til å forsvare sin posisjon, sier Macron til avisene JDD og Le Figaro og kringkasteren France Inter.

– Jeg er overbevist om at dette til sist ikke vil få en militær avslutning, sier Macron videre og spår dermed at ingen av partene kan vinne noen full militær seier.

Samtidig vil ikke Macron at kampen skal spre seg til russisk jord. De som ønsker det, «vil først og fremst knuse Russland», mener han.

– Dette har aldri vært Frankrikes holdning og kommer aldri til å være det, fastslår presidenten.

Macron ga intervjuet etter at han kom tilbake fra sikkerhetskonferansen i München lørdag. Der oppfordret han allierte til å trappe opp støtten til Ukraina og sa at Frankrike er forberedt på at krigen vil trekke ut i tid.