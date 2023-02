Ukrainas utenriksminister er sikker: – Vi vil få fly

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er sikker på at Ukraina kommer til å få kampfly fra vesten.

NTB

Det er bare et spørsmål om tid før Ukraina får kampfly, slår Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba fast.

– Vi vil få fly. Det er bare et spørsmål om tid. Det er jeg helt sikker på, sa Kuleba til pressen på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Han peker på at da Russland gikk til angrep for ett år siden, hadde Ukraina en liste over sju typer våpen som de trengte.

På ett år har de fått seks av dem, framholder Kuleba.

– Alle disse startet med nei, så ble det ja. Det eneste som gjenstår, er fly, sier han.

Vil starte trening av piloter

Samtidig mener han at trening av jagerpiloter bør starte umiddelbart.

– Til nå har det først kommet vedtak om å gi våpen, som stridsvogner, så har treningen startet. Dermed har vi mistet verdifull tid, påpeker han.

– Denne gangen må treningen komme først. Dette må begynne så fort som mulig, sier Kuleba.

Tyskland, Polen og USA har så langt vært nølende til å si om de er villige til å sende kampfly til Ukraina, mens land som Frankrike, Nederland og Storbritannia har vært mer åpne for ideen.

Støre: – Ikke et tema

Nato-sjef Jens Stoltenberg mener at kampfly ikke er det viktigste akkurat nå.

– Vel så viktig er det å sikre at de våpensystemene Ukraina har fått, fungerer, mener han.

Heller ikke for Norge står flydonasjoner på dagsordenen.

– Det er ikke et tema vi diskuterer i dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Norge har per i dag 57 F16-fly som er i ferd med å fases ut eller selges.

Vil ha klasevåpen

Det har også vakt en viss oppmerksomhet at Ukraina nå ber om forbudte klasevåpen og fosforbomber.

Kuleba påpeker at Ukraina ikke har tilsluttet seg konvensjonen som forbyr bruk av slike våpen.

– Vi har bevis på at Russland bruker disse våpnene. Dersom vi får dem, vil de utelukkende bli brukt mot russiske militære, forsikrer han.

Fra norsk side blir ønsket møtt med hoderisting.

– Det er helt uaktuelt, og det vil jeg markere veldig tydelig. Vi tar avstand fra all bruk av klasevåpen, sier Støre til NTB.

Presset til å gi opp Krim?

Mange eksperter tror nå at krigen vil bli langvarig. Kuleba håper på sin side at den vil være over innen neste års München-konferanse.

– Vi ønsker alle fred. Men ikke til enhver pris. Tidligere avtaler har ikke stanset Russland, påpeker han.

Enkelte eksperter mener nå at USA kan tenkes å presse Ukraina til å godta en fredsavtale der de må gi slipp på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

På spørsmål fra NTB om hvordan Ukraina stiller seg til dette, svarer Kuleba:

– Tenk deg at noen tar seg inn i soverommet ditt og sier at de vil bli der for bestandig. Ville du ha gått med på dette?

– Lang vei

– Mitt svar på dette er: Nei. Og jeg ser ikke grunnen til at vil skal måtte gå med på noe sånt. Hindret grensa som ble etablert i 2014, Russland fra å invadere oss, spør han retorisk.

– Vi har en lang vei framfor oss. men vi har ikke andre muligheter enn å gå den, sier Kuleba.