Kamala Harris: – Russlands angrep er en forbrytelse mot menneskeheten

NTB

Russlands angrepskrig i Ukraina utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, slår USAs visepresident Kamala Harris fast.

– Vi har gått gjennom bevisene. Og det finnes ingen tvil. Dette er en forbrytelse mot menneskeheten, sa Harris i sin tale til den store sikkerhetskonferansen i München.

– USA har formelt fastslått at Russland har begått forbrytelser mot menneskeheten, sa hun.

Hun omtaler krigen som barbarisk, inhuman og grusom. Krigsforbrytelser som voldtekter, utenomrettslige henrettelser og deportasjoner, også av barn, og angrep på sivile, er begått, framholder Harris.

Angrep på felles verdier

– Handlingene er et angrep på våres felles verdier og vår felles menneskelighet.

Tidligere denne uken publiserte USAs utenriksdepartement en rapport hvor de konkluderer med at Russland har begått krigsforbrytelser i Ukraina, blant annet mot barn.

Harris' tale er imidlertid første gang at USA slår fast at Russland har begått forbrytelser mot menneskeligheten.

Urolige over forholdet til Kina

Hun uttrykte også bekymring for at verdensordenen slik vi kjenner den, står i fare for å endres.

– Vi er også urolige over at Beijing har styrket forholdet til Russland siden krigen startet, sa hun.

Hun lot det ikke være noen tvil om hvor USA står.

– USA vil fortsette å støtte Ukraina, for så lenge det trengs. Dersom Putin tror at han kan vente oss ut, tar han grundig feil. Tiden er ikke på hans side, sa visepresidenten.