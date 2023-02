Indiske myndigheter langer ut mot kritikerne etter BBC-razzia

NTB

Kritikere som hevder at Indias demokrati er i ferd med å råtne på rot, driver med skremselspropaganda og støtter meningene til George Soros, sier landets utenriksminister.

Kraftsalven kommer etter at indiske myndigheter møtte motbør etter at en tre dager lang razzia i kontorene til britiske BBC denne uken. Indiske skattemyndigheter har anklaget kringkasteren for å ha unndratt skatt.

Under et besøk i Sydney lørdag avviste Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar beskyldningene om at razziaer i flere av BBCs India-kontorer var et tegn på at statsminister Narendra Modi og hans regjering dreier mot autoritært styre.

– Kritikerne driver med skremselspropaganda, har et foreldet euroatlantisk syn på demokrati og respekterer ikke det indiske folkets demokratiske valg, tordnet Jaishankar.

Utenriksministeren fordømte også uttalelsene til milliardæren George Soros, som nylig fremhevet Modis nære bånd med bedrifter anklaget for svindel. Soros antydet også at selv om India er et demokrati, er Modi «ingen demokrat».

– Soros er gammel, rik, betydningsfull – og farlig. Fremdeles mener at hans synspunkter bør avgjøre hvordan hele verden fungerer, sa utenriksministeren.

Den 92 år gamle ungarskfødte milliardæren har lenge støttet prosjekter som fremmer åpenhet og demokrati, noe som har gjort ham til et mål for utallige konspirasjonsteorier og politisk motiverte angrep – særlig fra høyreradikale.

– Folk som ham synes et valg er bra hvis personen vi ønsker å se, vinner. Hvis valget får et annet utfall, vil at det være et mangelfullt demokrati, fortsatte Jaishankar.