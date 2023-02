Kim Jong-un tok med datteren på fotballkamp

Nord-Koreas leder Kim Jong-un hadde med seg datteren på fotballkamp fredag. Det spekuleres på at hun forberedes på å en dag overta makten. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

NTB

Kim Jong-un har vist fram datteren offentlig igjen, denne gangen på en fotballkamp til ære for bestefar Kim Il-sung. Det spekuleres på om hun forberedes på å arve makten.

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA skriver at nærværet til Kim og hans elskede datter brakte «glede og begeistring» til fotballkampen. Datteren, kjent som Kim Ju-ae, antas å være rundt ti år gammel.

Det er den sjette gangen hun er med faren på offisielt oppdrag, men den første gangen nærværet hennes ikke eksplisitt kobles til landets atomambisjoner.

Hun ble først sett i statlige medier i november, da Kim tok henne med for å overvære testoppskyting av en interkontinental ballistisk rakett. På nye frimerker som hyller rakettesten, er hun avbildet ved siden av faren. De ble utgitt fredag.

Forrige uke var hun ved farens side da landets hær feiret sin 75-årsdag. Hun har også vært med ham på besøk til soldater og til ingeniørene som lager landets raketter.

I nordkoreanske medier har hun blitt omtalt som Kims «mest elskede» barn, noe som skaper spekulasjon om hun er hans utpekte etterfølger som allerede nå forberedes på oppgaven.

Analytikere tror også at eksponeringen av datteren kan være Kims måte å understreke for verden at han ikke frivillig vil overgi atomvåpnene, som han trolig ser som sitt sterkeste kort for å holde på makten for seg og familiedynastiet.