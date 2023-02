Murdoch kaller Trumps valgfuskpåstander galskap

Rupert Murdoch kalte Donald Trumps påstander om at valget i 2020 ble stjålet for galskap og ødeleggende, ifølge rettsdokumenter. Arkivfoto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

Donald Trumps påstander om at 2020-valget ble stjålet er galskap, mener mediemogulen Rupert Murdoch.

Den 91 år gamle milliardæren og Fox News-eieren har kommet med uttalelsene i flere eposter til folk i ledelsen i Fox. Det fremgår av 192 sider med rettsdokumenter fra søksmålet som Dominion Voting Systems, en av de største produsentene av stemmeutstyr i USA, har anlagt mot Fox News. Selskapet krever 1,6 milliarder dollar for ærekrenkelser.

– Virkelig galskap. Og ødeleggende, skrev Murdoch i en epost til Fox News Media-sjef Suzanne Scott i november 2020. Anledningen var en pressekonferanse der Trumps advokater Rudy Giuliani og Sidney Powell fremmet påstanden om fusk.

– Forferdelige ting som gjør skade på alle, frykter jeg, skrev Murdoch i en annen epost.

I dokumentene fremgår det at Murdoch jevnlig ga uttrykk for bekymring over Fox News' dekning av valget. Dominion mener Murdoch burde grepet inn.

Representanter for Giuliani og Powell har ikke svart på Reuters henvendelser om å kommentere saken. En talsmann for Fox avviser å kommentere saken på vegne av Murdoch.