Det meldes om skyhøye tap blant de russiske styrkene i Ukraina

Det britiske forsvarsdepartementet melder om enorme russiske tap. Samtidig hevder Ukrainas viseforsvarsminister at enkelte russiske enheter har mistet 80 prosent av soldatene sine.

Det britiske forsvarsdepartementet tror at Russland har mistet opptil 200.000 soldater i Ukraina. Det skriver departementet i en etterretningsoppdatering fredag.

Av disse mener departementet at mellom 40.000 og 60.000 er drept, mens de resterende er enten såret eller tatt til fange.

Britene påpeker at tallene er svært høye sammenlignet med moderne standarder.

Ukraina: Enkelte enheter har mistet 80 prosent

Den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Mailar hevder at noen russiske militære enheter har mistet opptil 80 prosent av sine soldater på slagmarken i Ukraina. Det skriver Insider.

Enhetene det er snakk om tilhører både den russiske hæren og leiesoldathæren Wagner-gruppen.

Viseforsvarsministeren hevder også at mange av Russlands sårede soldater ikke blir evakuert til Russland, og at døde russiske soldater blir værende igjen i Ukraina.

Wagner-soldater slaktes

Soldater fra den private Wagner-gruppen kjemper side om side med Russlands president Vladimir Putins konvensjonelle krigsmaskin i Ukraina. Britisk etterretning anslår tapene til å være svært høye blant Wagner-soldatene.

Et stort antall av soldatene i Wagner-gruppen er rekruttert fra russiske fengsler.

– Wagner-gruppen har sendt et stort antall innsatte. Blant disse er det trolig tap på opptil 50 prosent, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Amerikanske myndigheter hevder at 30.000 Wagner-soldater er drept eller såret i Ukraina.

Blod og stål

Samtidig melder tankesmien Det internasjonale instituttet for strategiske studier at Russland har mistet nærmere 40 prosent av sine stridsvogner i krigen i Ukraina, ifølge The Guardian.

Forrige uke opplyste analytikerbloggen Oryx at Russland har mistet 1500 stridsvogner i Ukraina. 544 av disse stridsvognene skal ha havnet i ukrainske hender. De resterende skal ha blitt ødelagt eller forlatt på slagmarken.

Oryx samler opplysninger om kampene i Ukraina ut fra bilder og andre åpne kilder. Analytikergruppen stiller en rekke krav til beviser for å kunne erklære et kjøretøy eller våpensystem ødelagt.