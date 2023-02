Rundt 300.000 reisende rammes av tysk flyplasstreik

Den tyske fagforeningen Verdi tar sine ansatte ut i streik fredag. Her fra en streik på flyplassen i Frankfurt i mars 2022. Arkivfoto

NTB

Hundretusenvis av europeiske reisende blir berørt når den tyske fagforeningen Verdi fredag gjennomfører en endagsstreik på flere flyplasser.

Ifølge de tyske flyplassenes interesseorganisasjon ADV blir opptil 300.000 reisende berørt. Tidligere har de anslått at 2.340 flyginger vil bli innstilt – både innenriksruter og internasjonal trafikk.

Flere av de største flyplassene i Tyskland stenges helt på dagtid. Det gjelder flyplassen i München – byen som i helgen skal være vertskap for den årlige sikkerhetskonferansen – og flyplassene i Frankfurt og Hamburg.

Det ventes derfor at det vil være ekstra folksomt på langdistansetogene på kontinentet fredag. Men en talsperson for jernbanen i Tyskland sier at det ikke blir lagt opp til ekstraruter, skriver avisen Bild.

Streiken er knyttet til den kraftige inflasjonen, og de fagorganiserte krever et lønnspålegg på 10,5 prosent.