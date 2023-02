Østerrike kritiseres for å være myk mot Russland

Russlands president Vladimir Putin på besøk i Wien i juni 2018. Østerrike er ikke medlem av Nato og har ingen planer om å oppgi sin nøytralitet. Flere andre land mener at østerrikerne bør innta en tøffere holdning til Moskva. Arkivfoto: Ronald Zak / AP / NTB

Nøytrale Østerrike er blitt sterkt kritisert for å ha innvilget visum til sanksjonerte russiske politikere slik at de kan delta på et OSSE-møte i Wien.

Russland ønsker å sende en større delegasjon til parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 23.–24. februar.

Blant dem som vil til Wien, er 15 russiske parlamentarikere som er rammet av EU-sanksjoner. Saken får en ekstra dimensjon ved at siste dag av møtet sammenfaller med årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina.

Nylig ba 81 OSSE-delegater fra 20 land – deriblant Norge, Storbritannia, Ukraina, Canada, Georgia og 15 EU-land – Østerrike om å nekte de sanksjonerte russerne innreise.

– Vi forventer at det blir tatt avgjørelser som hindrer dem i å delta, heter det i brevet, som blant annet er adressert til Østerrikes statsminister Karl Nehammer.

Kinkig balansegang

Delegatene argumenterer med at de russiske parlamentarikerne er en del av det russiske maktapparatet, og at de derfor er medskyldige i forbrytelsene som Russland begår i Ukraina.

– De har ingen plass en institusjon som har som oppgave å fremme oppriktig dialog og motstand mot krigen, heter det i brevet, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

Saken viser hvor vanskelig det er for Østerrike å fastholde en balansegang i forbindelse med krigen i Ukraina. Landet fastholder sin militære nøytralitet, men har samtidig fordømt den russiske invasjonen og sluttet seg til EUs sanksjoner.

Samtidig argumenterer landets regjering for at det er viktig å opprettholde diplomatisk kontakt med Moskva.

En rekke FN-kontorer og internasjonale organisasjoner er lokalisert i Wien. Det gjelder OSSE, som ble etablert under den kalde krigen som et forum for dialog mellom øst og vest.

USA ikke med

USAs delegater til parlamentarikerforsamlingen er ikke blant dem som har signert brevet. USAs OSSE-ambassadør Michael Carpenter sa i forrige uke at de russiske delegatene «ikke er folk som fortjener å kunne reise til vestlige land».

Men han la til at det er opp til Østerrikes regjering å bestemme om de vil utstede visum eller ei.

Østerrikes regjering har ikke kommentert brevet. Den 5. februar forsvarte utenriksminister Alexander Schallenberg landets avgjørelse om å gi russerne innreisetillatelse. Argumentet var at det er viktig å holde kommunikasjonskanalene med Moskva åpne, til tross for det han kalte «det brutale russiske angrepet på Ukraina».

Utenriksdepartement insisterer også på at Østerrike som vertskapsland for OSSEs hovedkontor har en juridisk plikt til å utstede visum til utsendinger fra OSSEs medlemsland hvis de ønsker å delta på møter i Wien.

Ingen våpen til Ukraina

Østerrike, som ble medlem av EU i 1995, har kritisert Moskva etter invasjonen. Men i motsetning til Sverige og Finland har Østerrike ingen planer om oppgi sin nøytralitet, som ble vedtatt i 1955, ved å søke Nato-medlemskap.

Regjeringen i Wien har også sendt humanitær hjelp til Ukraina, men ingen våpen. Statsminister Karl Nehammer er dessuten den første og så langt den eneste EU-lederen som har møtt Russlands president Vladimir Putin ansikt til ansikt etter at krigen startet.

I april 2022 reiste han til Moskva i et forsøk på å få president Vladimir Putin til å avslutte invasjonen, men uten at det fikk Putin til å rikke seg.

Både i befolkningen og i det politiske etablissementet er det sterk støtte for Østerrikes nøytralitet.

– Jeg tror at Østerrikes nøytralitet fortsatt kan spille en viktig rolle i dag, sier Ralph Jani, en folkerettsekspert ved Sigmund Freud-universitetet i Wien.

– Alternativet vil være å bli med i Nato, men alle østerrikske politikere vet veldig godt at dette ikke støttes av et flertall av den østerrikske offentligheten, sier han.

Meglerrolle mellom øst og vest

Østerrike ble annektert av Nazi-Tyskland i opptakten til annen verdenskrig og ble etter krigen presset av de allierte og Sovjetunionen til å erklære seg nøytralt. Landet inntok etter hvert en meglerrolle mellom øst og vest og pleide forbindelser med Moskva under og etter den kalde krigen.

I 1968 ble Østerrike det første vesteuropeiske landet som importerte gass fra Sovjetunionen. Avhengigheten av russisk energi økte med tiden, og før invasjonen i fjor kom 80 prosent av landets gass fra Russland. I dag er andelen redusert til 20 prosent blant annet som følge av en kraftig økning av norsk gassimport, ifølge landets energidirektorat.

Landets banksystem er også nært knyttet til Russland. I 2022 fikk Østerrikes nest største bank, Raiffeisenbank International, over halvparten av sitt overskudd fra Russland. Banken har beholdt sin russiske virksomhet tross krigen, men er nå i gang med å vurdere konsekvensene hvis banken eventuelt trekker seg ut av Russland.

Spionrede

Wien har gjennom historien også blitt kjent som et samlingspunkt for spioner, også russiske, ettersom landets spionasjelover er mindre strenge enn i andre europeiske land.

Landet har likevel motvillig utvist åtte russiske diplomater siden begynnelsen av krigen.

Det er ingen tegn til at Østerrike kommer til å gi avkall på sin nøytralitet, men enkelte har likevel tatt til orde for at politikken bør revurderes som følge av krigen.

Landets tidligere forsvarsminister Werner Fasslabend fra det konservative Folkepartiet er blant de få som argumenterer for at landet bør slutte seg til Nato.

– Nøytraliteten har mistet sin funksjon etter at den kalde krigen var over og Østerrike ble med i EU, mener Fasslabend, som nå er direktør for Østerrikes institutt for Europa- og sikkerhetspolitikk (AIES).

Men han innrømmer at et Nato-medlemskap er langt unna ettersom det krever to tredels flertall i nasjonalforsamlingen.

– Dette flertallet er ikke innen rekkevidde, fastslår Fasslabend.