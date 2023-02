Åtte døde som følge av syklon i New Zealand – tallet ventes å stige

En vei mellom Napier og Wairoa i Hawke's Bay-regionen i New Zealand er ødelagt av flomvann. Minst sju personer har mistet livet som følge av syklonen Gabrielle, og myndighetene frykter at tallet vil fortsette å stige. Foto: New Zealand Defense Force via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Åtte personer er bekreftet omkommet etter at syklonen Gabrielle har herjet New Zealand, og myndighetene har advart folket om at tallet vil stige.