Gram: – Viktig for hele verden at Russland ikke vinner krigen

NTB

Fredag åpner sikkerhetskonferansen i München med uvanlig mange toppolitikere på plass. Mye står på spill, mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Møtet vil helt klart bli preget av den viktigste sikkerhetspolitiske saken som er på dagsordenen – Ukraina. At Russland ikke vinner fram, er viktig for både Ukraina og verden, sier Gram til NTB.

Sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) utgjør han den norske delegasjonen i München.

Ettårsdag for invasjonen

Allerede torsdag var det hektisk aktivitet utenfor konferansehotellet, ærverdige Bayerische Hof midt i Münchens gamleby, der det krydde av både diplomater, politi og blankpussede svarte Mercedeser.

MSC-konferansen har vært holdt årlig siden 1963. Under mottoet «Fred gjennom dialog» har den blitt verdens viktigste møteplass på forsvar og sikkerhet.

I år faller konferansen nesten sammen med ettårsdagen for Russlands invasjon i Ukraina.

Statsledere fra minst 40 land har meldt sin ankomst, samt over hundre ministre og et utall forsvars- og sikkerhetseksperter. USA sender sin største delegasjon noen gang med visepresident Kamala Harris i spissen.

Hun skal blant annet møte statsministrene Ulf Kristersson og Sanna Marin for å diskutere Nato-søknadene til Sverige og Finland.

Det kan bli viktig for å få fortgang i prosessen, der Tyrkia har satt seg på bakbeina, tror Gram.

– Det USA gjør, har bestandig stor betydning, sier han.

– Konfrontasjon

Men også større saker står på spill.

For Russland gikk ikke bare til krig mot Ukraina. Russland angrep også de grunnleggende prinsippene for den sikkerhetspolitiske ordenen som har preget verden etter andre verdenskrig, heter det i årets MSC-rapport.

Nå forsvinner etablerte regler som dogg for sola. Maktpolitikk og den sterkestes rett kan ta over, frykter mange.

«Zeitenwende» – tidsskille – er navnet den tyske statsministeren Olof Scholz har gitt tiden vi er i.

Økende skille

Det økende skillet mellom demokratier og autokratier, herunder Russland og Kina, og kampen om hva som skal styre verden, ligger an til å bli et hovedtema på konferansen, som ifølge eksperter ligger an til å bli dette tiårets viktigste.

Spørsmålet som blir reist, er hvordan man kan unngå at Ukraina-krigen blir forløperen til en mer brutal verden.

– I dag opplever vi konfrontasjon mellom ulike samfunnssyn i verden. Vi ønsker jo liberale demokratier, fundert på lov og rett. Andre har et annet syn, sier Gram.

Dette er også bakteppet for at det er knyttet stor spenning til om Kina og USA vil møtes under konferansen.

Det er også knyttet spenning til om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil dukke opp. Zelenskyj har de siste ukene vært på besøk i flere europeiske hovedsteder for å få ønsket om jagerfly oppfylt.

Norge har per i dag 13 fly stående av den gamle F16-flåten. Men disse skal ikke være i operativ stand, får NTB opplyst av Forsvarsmateriell.

Norge mer sårbar

For Norge er det spesielt viktig å få gehør for at vi nå befinner oss i en særlig sårbar situasjon, med både grense mot Russland og en ny rolle som en særdeles viktig energileverandør til Europa, påpeker Gram.

Dette er blant tingene han har diskutert med kolleger på Natos forsvarsministermøte denne uka.

– Mange har nok sett den økte strategiske betydningen Norge har. Jeg opplever at det er veldig gode prosesser på gang i Nato, sier han og nevner at Nato nå styrker forsvaret rundt rørledninger og infrastruktur i Nordsjøen.

– Jeg opplever en veldig samstemthet og vilje til å styrke det kollektive forsvaret, og at våre allierte nå har et særlig blikk på Norge, sier Gram.