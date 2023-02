Nye demonstrasjoner i flere byer i Iran

NTB

Demonstranter marsjerte i gatene i flere byer i Iran natt til fredag i det som er de mest omfattende demonstrasjonene mot regimet på flere uker.

Folk demonstrerte var for å markere at det er gått 40 dager siden to menn ble henrettet etter å ha deltatt i de omfattende demonstrasjonene som rystet landet i høst.

Videoer i sosiale medier viser at det var demonstrasjoner i hovedstaden Teheran og i byene Arak, Isfahan, Izeh og Karaj, ifølge gruppa Human Rights Activists in Iran. Nyhetsbyrået AP har ikke kunnet umiddelbart verifisere videoene. Mange er sladdet eller er mørke fordi de er tatt opp på kveldstid.

I de kurdiske regionene vest i Iran, viser videoer delt av Hengaw Organization for Human Rights veisperringer som var satt i brann i Sanandaj. Byen har vært åsted for gjentatte demonstrasjoner.

Demonstrasjonene begynte etter at den 22 år gamle kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Hun hadde angivelig brutt landets svært strenge kleskoder for kvinner.

De er den største utfordringen mot presteregimet siden den islamske revolusjonen i 1979.

Hengaw har delt en video der stemmer som er blitt forandret, roper «Død over diktatoren!». Kampropet har blitt populært blant demonstrantene, og kan også høres på videoer som skal være fra Teheran. Demonstrasjonene har foreløpig ikke blitt omtalt av statlige medier.

Flere hundre mennesker har mistet livet i uroen i Iran, og mange tusen er arrestert. Noen av demonstrantene er dømt til døden, og det er gjennomført flere henrettelser.