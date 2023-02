Ukrainas regjering ber sivile forlate Bakhmut

NTB

Det pågår harde kamper om Bakhmut i Donetsk-regionen. Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ber alle sivile som fortsatt er i byen, om å forlate den.

Russland har i månedsvis forsøkt å ta Bakhmut, og de siste dagene har soldater fra Wagner-gruppen rykket fram nord og sør for byen og truer med å omringe den. Alle forsyningslinjene til Bakhmut er gjenstand for russisk beskyting, ifølge Ukraina.

– For å være ærlig er jeg veldig overrasket over at det fortsatt er 6.000 sivile der, skriver Veresjtsjuk på Telegram.

Uttalelsen kommer samme dag som russiske angrep mot og rundt byen har drept fem sivile og såret ni andre, skriver CNN.

– De som velger å bli i Bakhmut setter seg selv og sine kjære i fare, skriver hun videre. Veresjtsjuk sier at dette også skaper ytterligere risiko for politiet og militæret, og at det «hindrer vårt forsvar og våre sikkerhetsstyrker fra å jobbe ordentlig i byen».

Wagner-gruppens leder hevdet torsdag at Bakhmut, som hadde rundt 70.000 innbyggere før krigen, vil falle innen april.