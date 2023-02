Flertallet i EU tror Ukraina vinner krigen

Snart ett år har gått siden russiske styrker invaderte Ukraina. Et flertall av innbyggerne er overbevist om at de ukrainske styrkene (bildet) vil lykkes med å nedkjempe dem. Foto: AP / NTB

NTB

Et klart flertall av EUs innbyggere er overbevist om at Ukraina vil gå seirende ut av krigen mot Russland, viser en fersk meningsmåling.

61 prosent av de spurte tror Ukraina vinner krigen, viser målingen som er utført av Bertelsmann-stiftelsen i Tyskland.

Tyskerne er noe mer skeptiske, men også der tror 55 prosent at Ukraina vil gå seirende ut. Hva som ligger i ordet seier er ikke nærmere definert i undersøkelsen, som ble gjennomført i desember.

På spørsmål om hvorvidt EUs økonomiske sanksjoner mot Russland har noen effekt, er skepsisen derimot større. 40 prosent av EUs innbyggere tror de har en effekt, mens andelen i Tyskland er 35 prosent.

66 prosent av de spurte gir Russland «hovedansvaret» for krigen i Ukraina, mens 11 prosent mener USA bærer det største ansvaret. 5 prosent mener at USA og Ukraina har delt hovedansvar for krigen.

Mens 88 prosent av de spurte i Polen sier at Russland har hovedansvaret for krigen, er andelen 54 prosent i Italia der 23 prosent mener USA og Nato har det største ansvaret.

68 prosent av EUs innbyggere ser på Russlands invasjon av Ukraina som et angrep på hele Europa. I Polen er andelen 79 prosent, mens den er 78 prosent i Spania.