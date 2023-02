FN og Røde Kors ber om milliarder til jordskjelvofre

Behovene for nødhjelp etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria er enorme, slår FNs generalsekretær António Guterres fast. Foto: AP / NTB

NTB

FN ber medlemslandene bidra med drøyt 10 milliarder kroner til jordskjelvofrene, og Røde Kors ber om drøyt 7 milliarder kroner til sitt arbeid blant ofrene.

Nærmere 42.000 mennesker var tirsdag bekreftet omkommet etter skjelvene som rammet for ti dager siden, 36.187 av dem i Tyrkia.

Det lever svært mange syriske krigsflyktninger i jordskjelvområdet, og de materielle ødeleggelsene er enorme.

FNs generalsekretær António Guterres lanserte torsdag en appell og ber medlemslandene bidra med 1 milliard dollar. Det skal dekke nødhjelpsbehovet til 5,2 millioner mennesker sør i Tyrkia de tre neste månedene.

– Tiden er nå inne for å støtte det tyrkiske folk, akkurat slik de har støttet andre som trenger hjelp, sa Guterres med henvisning til at Tyrkia er hjem for flere flyktninger enn noe annet land i verden.

– Behovene er enorme, folk lider og vi har ingen tid å miste. Jeg ber verdenssamfunnet innstendig om å trappe opp og finansiere hjelpearbeidet i en av de verste naturkatastrofene i vår tid, sier Guterres.

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen (IFRC) gikk samtidig ut med en appell og ber om drøyt 7 milliarder kroner til sitt hjelpearbeid blant jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria. Det er over tre ganger mer enn behovet først ble anslått til å være.

– Det endelige omfanget blir stadig klarere, sier IFRCs generalsekretær Jagan Chapagain, som torsdag var på besøk i de rammede områdene.