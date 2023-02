Scholz besøker Biden i Washington

NTB

Statsminister Olaf Scholz besøker i begynnelsen av mars Washington for å diskutere videre tysk støtte til Ukraina med president Joe Biden.

Besøket finner sted 3. mars, opplyser Det hvite hus.

– Ett år etter Russlands brutale invasjon av Ukraina, vil de to lederne diskutere vår pågående innsats for å støtte Ukraina, hvordan vi skal sørge for at Russland betaler for sin aggresjon, samt den transatlantiske sikkerheten, heter det i en kunngjøring.