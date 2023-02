Nok en gang sier politiet i Sverige nei til koranbrenning

Den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan brenner et eksemplar av Koranen 21. januar i år mens han holder en demonstrasjon i nærheten av den tyrkiske ambassaden. I etterkant har både norsk og svensk sikkerhetstjeneste advart om at koranbrenning øker terrorfaren.

Politiet i Sverige har sagt nei til nok en markering med koranbrenning, denne gangen utenfor Iraks ambassade.

Det er andre gang på kort tid at det svenske politiet nekter demonstranter å brenne Koranen.

De skriver i sin begrunnelse at svensk PST mener at koranbrenning har økt, og kan øke, terrortrusselen mot Sverige og faren for angrep mot «svenske interesser».

Politiet konstaterer imidlertid at det ikke tyder på at alvorlige hendelser hadde kunnet oppstått ved selve markeringen, ifølge SVT.

Svenske medier skriver ikke hvem som hadde meldt inn at de planla å brenne Koranen.